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النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود

النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود

أبرز المواد

النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود

النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=855350
المناطق - الرياض

وفقًا لتقارير صحافية فإن النصر سيتقدم لشراء كراسة مناقصة شراء ملعب جامعة الملك سعود التي تبلغ قيمتها 10000 ريال، حيث سيتم فتح المظاريف المقدمة من الأندية للانتفاع بالملعب في الثالث من رمضان المقبل.

ولم يُخف نادي النصر رغبته في الفترة الأخيرة، بالحصول على أحقية خوض المباريات على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك بسبب جودة أرضية الملعب، الذي يُعد واحدًا من أفضل الملاعب في السعودية.

وأعرب النصر عن رغبته في الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود وخطف هذا الحق من نادي الهلال، كون النصر عانى مؤخرًا من التنقل خارج الرياض لاستضافة مبارياته، بعد غلق ملعبي الملك فهد الدولي والملز للإصلاحات والصيانة.

يذكر أن اللجنة المُكلفة في جامعة الملك سعود لم تُحدد بعد معايير المناقصة ولم تُحدد كذلك مدة العقد والانتفاع بالملعب، حيث تتراوح المدة من 3 إلى 10 أعوام حسب الاتفاق بين النادي وإدارة الجامعة.

وكانت شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.

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