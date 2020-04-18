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أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك

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أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=855354
المناطق - عرعر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك ، بما يضمن استمرار توزيعها في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتضمن توجيه سموه بتأمين وجبات إفطار الصائم للعمالة في السكن المخصص لهم بشكل فردي وتقديم السلال الغذائية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال ” مبادرة عينين برأس ” والتي يتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة .

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