احدث الأخبار

مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود
أبرز المواد
 أكثر من 4 آلاف إتصال تلقاها الهلال الأحمر بالجوف خلال الإسبوع المنصرم
منطقة الجوف
 القبض على مواطن ومقيمَيْن يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع وبحوزتهم مواد مخدرة
منطقة الرياض
 وزير التعليم: نسعى إلى توحيد الجهود الوطنية للمساهمة العالمية والإنسانية في مواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير التعليم: “التعليم عن بُعد” سيكون خياراً إستراتيجياً للمستقبل وليس مجرد بديل
أبرز المواد
 رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار
منطقة عسير
 “ورد الطائف” يشتكي من قلة الغاز وأصحابه يخشون من ضياع الموسم
منطقة مكة المكرمة
 بر جدة تبدأ المرحلة الثانية من توزيع 15 ألف سلة غذائية
منطقة مكة المكرمة
 الأرصاد”: ذروة الحالة المطرية في المملكة غداً.. مصحوبة بزخات من البرد
أبرز المواد
 مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود
منطقة الباحة
مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة

مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة

منطقة تبوك
أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بتنظيم آلية توزيع وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك

منطقة الحدود الشمالية
النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود

النصر يتقدم لشراء كراسة مناقصة الاستحواذ على ملعب جامعة الملك سعود

أبرز المواد
أكثر من 4 آلاف إتصال تلقاها الهلال الأحمر بالجوف خلال الإسبوع المنصرم

أكثر من 4 آلاف إتصال تلقاها الهلال الأحمر بالجوف خلال الإسبوع المنصرم

منطقة الجوف

مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة

مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=855357
المناطق- تبوك :

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدع مساء اليوم إخماد حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بالمحافظة .
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع تبلغ مساء اليوم عن حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بالمحافظة .
وأضاف الشمري أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في معرضين تجاريين للمفروشات ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران دون وجود أي إصابات ولله الحمد وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة .
وأكد الرائد “الشمري” أن التحقيق جاري لمعرفة اسباب الحريق .
وقال الشمري ان الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع وينوه الى اصحاب المعارض والمحلات التجارية بأهمية التأكد بإطفاء جميع الموصلات الكهربائية الغير لازمة قبل الاغلاق ومتابعة اشتراطات السلامة بشكل دوري .

روابط ذات صلة

بلدية حقل : تكثف عمليات تعقيم وتطهير الشوارع والميادين

بلدية حقل : تكثف عمليات تعقيم وتطهير الشوارع والميادين
تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”
أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم

أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*