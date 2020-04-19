مدني البدع يسيطر ويخمد حريقاً اندلع بمعرضين للمفروشات بالمحافظة

المناطق- تبوك :

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البدع مساء اليوم إخماد حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بالمحافظة .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع تبلغ مساء اليوم عن حريق في معرضين للمفروشات في حي المدائن بالمحافظة .

وأضاف الشمري أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في معرضين تجاريين للمفروشات ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران دون وجود أي إصابات ولله الحمد وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة .

وأكد الرائد “الشمري” أن التحقيق جاري لمعرفة اسباب الحريق .

وقال الشمري ان الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع وينوه الى اصحاب المعارض والمحلات التجارية بأهمية التأكد بإطفاء جميع الموصلات الكهربائية الغير لازمة قبل الاغلاق ومتابعة اشتراطات السلامة بشكل دوري .

