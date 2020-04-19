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جولات “التجارة” الاستباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في أسواق المملكة

جولات “التجارة” الاستباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في أسواق المملكة

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جولات “التجارة” الاستباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في أسواق المملكة

جولات “التجارة” الاستباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في أسواق المملكة
http://almnatiq.net/?p=855362

نفذت وزارة التجارة جولات استباقية للرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة، للتحقق من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1441هـ.

وكشفت هذه الجولات عن توافر كافة السلع والمنتجات الرمضانية، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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