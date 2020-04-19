أمير القصيم يصدر قراراً بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بالإمارة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بإنشاء وحدة كفاءة الإنفاق بمقام ديوان الأمارة وربطها بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ، وتكليف وليد بن عبدالله السعوي مشرفاً على الوحدة.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية مواصلة العمل على تحقيق كفاءة الانفاق بتميز وجودة عالية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، من خلال تنظيم العمل، ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة، بما يتناسب مع حجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى،سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود خدمة للمنطقة وأهلها، وأن يوفق الجميع لكل خير.