قرابة ٥٠ ألف فصل افتراضي خلال أسبوع بجامعة القصيم

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استعرضت جامعة القصيم، التقرير الأسبوعي الشامل عما أنجزته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12/4/2020م، وحتى يوم الخميس 16/4/2020م، حيث تشهد منظومة التعليم عن بعد بالجامعة تفاعلًا ونشاطًا كبيرًا من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في ظل انتظام العملية التعليمية “عن بُعد” في مختلف كليات الجامعة أثناء فترة تعليق الدراسة.

وجاءت إحصائيات الفصول الافتراضية، خلال هذا الأسبوع، على نظام الكولابوريت (Blackboard Collaborate)، لتظهر أن إجمالي الفصول الافتراضية التي تم عقدها يوم الأحد قد بلغت 10502 فصلًا، في حين عقد يوم الإثنين 10629 فصلًا، في يوم الثلاثاء تم عقد 10051 فصلًا، والأربعاء 9663 فصلًا، فيما شهد يوم الخميس عقد 7160 فصلًا، كما بلغت إحصائيات الفصول الافتراضية على نظام زووم (Zoom)، عدد 709 من الفصول الافتراضية، وعدد المشاركين في الجلسات 19885، ومدة الجلسات بالدقائق 61580 دقيقة.

وأوضحت إحصائيات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني (Blackboard Learn)، عن الأعداد الكبيرة من الملفات التي تم استعراضها خلال الفصول الافتراضية التي أقيمت خلال هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي الملفات التي تم استعراضها يوم الأحد 165621 ملف، في حين تم استعراض 166224 ملف يوم الإثنين، و166714 ملفًا يوم الثلاثاء، و167275 ملفًا يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس تم استعراض 167659 ملفًا.

كما كشفت إحصائيات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني عن عقد 31 مناقشة الرسائل العلمية، و20 مناقشة للخطط البحثية، و83 من مجالس الكليات واللجان، في حين بلغت إحصائيات التدريب 56 دورة والتي أقيمت عن بعد من خلال وحدات التعلم الإلكتروني بكليات الجامعة، بمشاركة 300 متدرب، ودورات أقيمت عن بعد من خلال عمادة التعلم الالكتروني بحضور 104 متدرب، فيما أوضحت إحصائيات الاختبارات الإلكترونية عن اختبار عدد 22302 من الطلبة، من خلال 766 شعبة بعدد اختبارات بلغ 766 اختبار.

وقد أكدت إحصائيات الدعم الفني، خلال هذه الفترة، عن تقديم 279 دعمًا فنيًا من خلال نظام الدعم الفني كياكو (Kayako)، و72 اتصالًا مباشرًا، و120 عن طريق الواتس آب، وكذلك التدريب الفردي بواسطة الفصول الافتراضية 49، ووحدات التعلم الإلكتروني بالكليات 216، بمجموع كلي 736 خدمة تم تقديمها للمستفيدين.