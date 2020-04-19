“تراؤف” توزرع 770 سلة غذائية متكاملة لتخفيف آثار جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ على مستفيديها

المناطق - حفرالباطن

امتدادًا للإجراءات والإرشادات وحزم المساعدات والقرارات والممارسات الريادية على مستوى العالم التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل مواجهة جائحة فايروس كورونا واستكمالًا لما تقدمه تراؤف من برامج وخدمات اجتماعية وتنموية لمستفيديها في ظل الأزمة ، وزّعت جمعية رعاية الايتام بمحافظة حفرالباطن ” تراؤف ” 770 سلة غدائية متكاملة لأسرها المستفيدة وتحتوي السلة على 19 صنف من المواد الغذائية ضمن مبادرة ( غذاءُ آمن في بلدٍ آمن ) .

حيث بلغت تكلفة السلال الغذائية 770 ألف ريال وذلك لدعم الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا،كما قامت الجمعية بتوصيل السلال الغذائية لمنازل الأسر المستفيدة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية، بهدف تشجيعهم على البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن جمعية تراؤف صرفت منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 3.000.000 ريال دعماً وقائياً ومساعدات نقدية لمستفيديها امتدادًا للخدمات التي تقدمها الجميعة لمستفيديها من أيتام ويتيمات محافظة حفر الباطن في ظل جائحة كورونا .