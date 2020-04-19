البدر: حياتنا عادت إلى طبيعتها بعهد سلمان .. وطلال مداح تفوق على غيره

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وصف الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن الفنان الراحل طلال مداح “رحمة الله” بالمتفوق والعبقري بالصوت واللحن عن غيره من باقي الفنانين، وأن الفنان محمد عبده مبدع، وأنهما فاجأه بأن غنيا من قصائده لأن شعره مختلف وليس كعادة القصائد التي هم متعودين على غنائها.

وأبدى الأمير بدر عن سروره بالوضع الذي تعيشه المملكة في الفترة الحالية، مؤكداً أن ما حصل ليس بتغيير بقدر ما هو بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، حيث كانت الأغاني والحفلات موجودة وفجأة توقفت، مبدياً فخره بالتغيير اللي حصل بمدة قصيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ بأن ينقلوننا من مرحلة الى مرحلة والناس كلهم يتقبلونها شيء رائع.

وأسترجع الأمير بدر ذكريات المدرسة، لافتاً إلى أنه كان مستواه وسط بالمدرسة وليس بشاطر، وكان يحب مادة التعبير والرسم حيث كان مستواه فيها جيد بجانب الرياضة، مؤكداً أنه ليس فخور بأنه لم يكمل دراسته الجامعية، كاشفاً بأنه كان يدرس بطريقته، وأن لديه اشكالية بمادة العربي، مبيناً أن الفرق بين حب الوطن وحب المرأة في نظره واحد، لأن المرأة هي الأم ولا فيه أحد ما يحب أمه وأخته وزوجته، والوطن هو الأم.

وبين البدر أن سر علاقته الخاصة بجدته ومشاعره لحظة وفاتها لأنها ذو شخصية قوية وكان لها تأثيراً كبيراً عليه، وأنها تنزعج كثيراً عندما تسمع بسفرهم إلى مصر للدراسة، رغبة منها بعدم مفارقته، وأن علاقته بأمه لما لها من تأثير عليه، حيث ما كانت الأم العادية التي يتكلم معاها بكل شيء كان يتكلم معها بالأدب هي وأبوه لما لهما من تأثيراً عليه.

وبين الأمير بدر أنه ما فيه أي شخص باستطاعته أن يجعل أحداً شاعراً، لأن الشعر موهبة، وأنه أحب الشعر وقرأه وكتبه، ولم يكن فيه مساعده من أحد وإنما كان إصرار منه، وأنه أعطى الشعر كل شيء ولم يتسلم أي منصباً في الدولة ولم يعمل بالتجارة، مؤكداً أن تأثير الأمير خالد الفيصل على الجميع وليس لوحده وإنما على جيله كافة، مبيناً أن شخص ملتزم بطبيعته وأنه احياناً يكتب الشعر تحت الضغط، وأن سبب عدم حفظه لقصائده لأنه ما يكررها لكثرتها وأصبح لا يحفظ الملامح والأسامي، وعن سبب عدم غناء الفنان عبدالحليم حافظ من قصائده رغم أنه على علاقة وطيدة به أثناء تواجدهما في لندن، لا أنهما لم يتطرقا لهذا الشيء يبدو أنه عزا عليه عرض ذلك وعزا على عبدالحليم طلب ذلك، وأنه قليلاً ما يعرض قصائده على أحد، وإذا عرضها يعرضها بشكل أخوي، مشيراً إلى أنه ما فيه شعر أسهل من شعر سواء كتبت بالنبطي أو الفصحى أو العامي أو بأي لغة، لأن اللغة بحد ذاتها أداة، وأن الشعر أقرب شيء للرسم، ونكتب الشعر بالكلمات ونرسم اللوحة بالريشة.

وقال البدر: أنه لا يتذكر شيء من جده الملك عبدالعزيز “رحمه الله” حيث توفى وعمره 4 سنوات، مبيناً أنه ليس من الذكاء أن يحدد الشخص الفريق الرياضي الذي يشجعه، وأنه يحب الأهلي لمحبة الأمير محمد العبدالله الفيصل ـ رحمه الله ـ كونه صديق غالي لديه، وأن الإنسان عنده حلم ولا يتوقف، وأن الشخص لازم يحلم عشان يعيش، وأن السنين لم تغيره، وأنه أحياناً يحس بعمره الصحيح وأحياناً لا يحس فيه، وأن تكريم اليونيسكو العام الماضي له ذو أهمية كبيرة بالنسبة له.

جاء ذلك بعد أن طل ضيفاً في حوار مع الأطفال ضمن برنامج “ضيف الصف” على MBC1، أسترجع من خلاله ذكريات المدرسة وأهم محطات حياته منذ الطفولة وأحلامها والطموح المتبقي له، وكشف سر علاقته المميزة مع جدته.