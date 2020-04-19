مواطنون: جهود السفارة السعودية بالقاهرة تشعرنا بالفخر

المناطق- أملج - فايز السميري:

أعرب عدد من المواطنين في مصر وقبل مغادرتهم القاهرة متجهين إلى المملكة في اتصال هاتفي مع ” المناطق ” عن فخرهم واعتزازهم بالخدمات الكبيرة التي تقدمها سفارة المملكة العربية السعودية في مصر للمواطنين، ما يعكس مدى حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الرعاية والحرص على جميع السعوديين في كل مكان.

حيث قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر الشقيقة، وبتوجيهات من معالي السفير اسامة نقلي ، نفذت الشؤون الصحية بسفارة المملكة بالقاهرة خلال فترة مجابهة انتشار فايروس كورونا المستجد

وتم عمل خطة طوارئ وتحديد الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها عند الابلاغ عن الاشتباه فى إصابة مواطن بالفيروس ، وتحديد وتجهيز المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بالفيروس

وتحديد وتجهيز مستشفيات بمناطق متفرقة فى القاهرة لاستقبال الحالات الطارئة مع إجراء اللازم من فحوصات وعلاجها على نفقة السفارة . وتجهيز بعض المستشفيات لعمل كشوفات منزلية للحالات التي لا تستطيع الذهاب للمستشفى وخاصة أثناء ساعات الحظر مع صرف العلاج اللازم وذلك على نفقة السفارة . والعمل على توفير أدوية الأمراض المزمنة وإرسالها للمرضى على نفقة السفارة . وكذلك تم تنويم حوالي 22 حالة إسعافية بالمستشفيات وذلك لإجراء فحوصات طبية وعمليات على نفقة السفارة .

وتم تجهيز عياده طبيه بفندق إقامة العالقين تحتوى على أدوية ومستلزمات طبية للتعامل مع الحالات المرضية وبالفعل تم الكشف الطبى وصرف العلاج لحوالي 215 حالة خلال هذه الفترة .

وتم إجراء تحليل PCR لفيروس كورونا المستجد لأكبر عدد من العاملين بالسفارة والحمد لله أظهرت النتائج سلبية العينات .

وتم الترتيب لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد IGM وذلك لجميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية ، وتم اليوم سفر اول طائرة للسعوديين متجه الى ارض الوطن بعد إجراء تحاليل فايروس كورونا المستجد.