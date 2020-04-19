الوجيه عبدالكريم الجاسر في ذمة الله

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أنتقل إلى رحمة الله هذا اليوم أحد أعيان مدينة بريدة ووجهائها عبد الكريم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الجاسر ، بعد معاناة من المرض، رجل الخير والعطاء رجل الأعمال، محب للثقافة والمثقفين، صاحب السبتية الشهيرة ⁧‫(سبتية‬ عبدالكريم عبدالعزيز الجاسر‬⁩ للثقافة والأدب)

نشأ الجاسر في مدينة بريدة في بلدة الشقة شمال غرب مدينة بريدة لأن والده كان يهتم بتربية المواشي وكانت بلدة الشقة غنية بالمراعي.

*تعليمه*

ثم أنتقل إلى مدينة بريدة للدارسة ودرس بها مرحلة الابتدائية والمتوسطة

أما المرحلة الثانوية فدرستها في المعهد العلمي، وأكمل دراسته الجامعية بعد ذلك في

كلية اللغة العربية بالرياض وحصل على الشهادة الجامعية عام 1387 هـ.

*حياته العملية*

عمل للمرة الأولى في مكتب الضمان الإجتماعي في مدينة بريدة، بعدها التحق بالعمل الخاص فعمل في شركة ببسي كولا الجميح مراقب مبيعات براتب لايتجاوز 600 ريال مع عمولة حوالي 500 ريال ، وبعد فترة بسيطة انتقل إلى العمل الإداري وعمل إدراياً ثم تنقل بالمناصب حتى وصل إلى منصب مدير مصانع الجميح وفي عهد رئاسته احتلت المصانع مراكز عالمية مرموقة وحصلت المصانع على شهادات عالمية ،ذهب إلى أمريكا عدة مرات لاستلام هذه الجوائز من شركة كوكا كولا الأمريكية فاستمر بالعمل في شركة الجميح حوالي 32 سنة رفع خلالها المبيعات من 12 ألف كرتون في السنة إلى 40 مليون كرتون بالسنة .

*أعماله التجارية*

وجد الجاسر ميوله للتجارة بعد حصوله على شهادة الجامعة بدءاً بعمل القطاع الخاص مما يعطي الإنسان فرصة في تطوير نفسه وكسب الكثير من المهارات الإدارية والمالية، والملفت للنظر هو بالرغم ان تخصصه لغة عربية إلا أنه ادار الكثير من المصانع واكتسب الكثير من المهارات الادارية وهذا دليل على أن الإنسان لايحصر نفسه في تخصصه بل يبحث عن المهارات الموجودة في داخلة فربما يملك كنوز خفيةفي نفسه.

*شركة الجاسرية للتسقيط *

وجد الجاسر أن العمل في مجال التقسيط مربح ومن أنجح الأعمال ولذا قرر إقامة الشركة وأخذ على نفسه تعهد بأن لا يمارس أي عمل أثناء عمله الرسمي مع شركة ببسي كولا ولذا عين مدير عام لشركة الجاسرية وعين أحد أبنائه مساعداً له ولما تقاعد عام 1419هـ باشر عمله بشركة الجاسرية

*عضويتة في مجلس إدارة الصناعات الحربية*

تم تعيين الشيخ من قبل الملك فهد رحمه الله عضواً في مجلس الادارة بسبب بروز اسمه في العمل التجاري والصناعي واستمر لمدة ثلاثسنوات في هذه العضوية

“سبتية الثقافة”

*سبتية الشيخ عبد الكريم الجاسر عبارة* . عن صالون ادبي في كل يوم سبت وقد استضاف الكثير من هيئة كبار العلماء ورجال الدولةوالأكادميين والشعراء والعديد من شرائح المجتمع.

*هواياته*

منها القراءة والسفر، فزار الكثير من البلدان امريكا والدول الأروبية كلها ويزداد اعجابه بجنوب أفريقيا لوفرة الصيد بها فهو من محبين الصيد

*أعماله الخيرية*

أنشأ مع مجموعة من أهالي بريدة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في بريدة عام 1429 هـ وهي فكرة قام بها مجموعة من الاخوان وعقدالإجتماع الأول في نفس السنه وتم ترشيحه كرئيس لمجلس إدارتها من قبل أعضاء مجلس الادارة وخلال عمله بها كرئيس قدم الكثير فقداقام الجمعية من الصفر بكامل احتياجاتها الإدارية والمالية والجمعية الآن ترعى العديد من الأيتام بمدينة بريدة ولديها أوقاف استثماريةتصرف عليها .

إنشاء مبره لإقراض راغبي الزواج قبل حوالي أربعين سنه برأس مال قدره مليوني ريال

إدار جمعية البر ببريدة ثم أنتقل إلى جمعية أسرة حسب التخصص وقد استفاد منها عدد كبير من الشباب يزيد عن الف شاب

قام ببناء دار الإيواء للمسنين ممن ليس لهم عايل بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال قبل عدة سنوات

أقام مبنی وقف للمستودع الخيري بالشماس بتكلفة مليون و خمسمائة الف ريال.

دعم معظم الجمعيات الخيريه بالقصيم

دعم جمعية تحفيظ القران لعدة سنوات بمبالغ مختلفه.

مساهمته في المناسبات التي تخص مدينة بریدة ودعمها مادياً وبالحضور الدايم كأحد أعيان بريدة.

دعم جمعية رعاية أسر السجناء ومساعدة الكثير من المحتاجين حتى أصبح اسمه مشهور في هذه المجالات.

إنشاء دار الوفاء للمسنين ببريدة

شارك مع مجموعة رجال أعمال بإنشاء شركة طبية في بريدة تعمل في المجال الطبي باسم الشركة

الطبية الأهلية ( سلامات )

ساهم مع عدد من رجال الأعمال في إنشاء المستشفى الوطني (ببريده).