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الجوف.. اللجنة الفرعية تقف على أماكن سكن العمالة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية

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الجوف.. اللجنة الفرعية تقف على أماكن سكن العمالة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية

الجوف.. اللجنة الفرعية تقف على أماكن سكن العمالة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=855392
المناطق - الجوف

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ؛ قامت اللجنة الفرعية برئاسة رئيس مركز صوير الأستاذ ناصر بن سعود السهلي ، بجولة تفقدية على الأماكن المخصصة لنقل العمالة من المدارس التي تسلمتها اللجنة للتأكد من تنفيذ كافه الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وقامت اللجنة خلال الجولة بالاطلاع على آلية تنظيم تلك الأماكن ومدى ملائمتها للسكن ، وآلية تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا ، ومعرفة الخطط المنفذة للوقاية و تعقيم المكان .
كما أكّد السهلي على تكثيف عمليات المتابعة و التعقيم و مراقبة الحالة الصحية للعمالة ، و تطبيق آلية التباعد الاجتماعي بينهم ، وتحقيق النظافة العامة داخل تلك المساكن وتوعوية العمالة فيها بالطرق الصحية و الوقائية عن هذا الفيروس .
وقدم السهلي شكره و تقديره لكافة الجهات المشاركة في هذه اللجنة ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يوفقهم و يعينهم في أداء مهمتهم على الوجه المطلوب .

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