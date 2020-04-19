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سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها

سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها

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سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها

سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها
http://almnatiq.net/?p=855401
المناطق - الرياض

قال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، ، إن قضية الشيخ طلال آل ثاني ملفقة، وإن السلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها.

وأضاف الشيخ سعود بن جاسم أن ميراث الشيخ طلال في قطر يسدد المبالغ المزعومة وأكثر، لافتا إلى المخاوف على صحة الشيخ طلال آل ثاني كبيرة.

وكانت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، قد أعلنت في وقت سابق أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، أنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه.

وقالت في اتصال هاتفي مع “العربية”، “مقربون من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتي لقطر”. كما أشارت إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.

إلى ذلك، أكدت أن السلطات في قطر لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ 7 سنوات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة “عادلة”.

وفي بيان سابق لها لها قالت: ناشدنا مفوضية حقوق الإنسان الأممية التدخل بشأن زوجي المعتقل.
وختمت مناشدة الجهات الدولية الضغط على قطر، من أجل إجراء محاكمة عادلة وشفافة للشيخ طلال آل ثاني.

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