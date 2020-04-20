احدث الأخبار

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة
أبرز المواد
 إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا
أبرز المواد
 مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات
منطقة الرياض
 الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع عبر الاتصال المرئي انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في محافظتي صامطة والداير بني مالك
منطقة جازان
 سلال غذائية لأكثر من 500 عامل وعاملة بتأهيل الرياض
منطقة الرياض
 “الإسكان التنموي” يخصص 3 آلاف وحدة سكنية إضافية للأسر المستحقة في أنحاء المملكة
أبرز المواد
 سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها
أبرز المواد
 توصيات منظمة الصحة العالمية للمسلمين بخصوص صيام شهر رمضان
أبرز المواد
 الجوف.. اللجنة الفرعية تقف على أماكن سكن العمالة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 “التقاعد” تحذر من التعامل مع شركات الاستثمار الوهمية
أبرز المواد
 الوجيه عبدالكريم الجاسر في ذمة الله
مجتمع المناطق
الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

أبرز المواد
إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

أبرز المواد
مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات

مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات

منطقة الرياض
الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات

الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات

أبرز المواد

“الإسكان التنموي” يخصص 3 آلاف وحدة سكنية إضافية للأسر المستحقة في أنحاء المملكة

“الإسكان التنموي” يخصص 3 آلاف وحدة سكنية إضافية للأسر المستحقة في أنحاء المملكة
http://almnatiq.net/?p=855404
المناطق - واس

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية يتم تسليمها تباعاً للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال شركائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، بهدف تلبية أكبر عدد من احتياج الأسر المُستحقة للإسكان التنموي، في إطار الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا.
وأوضح برنامج الإسكان التنموي أنه وبالشراكة مع الجمعيات الخيرية تم اعتماد خطة تنفيذية لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مع الالتزام التام بما يصدر عن الجهات المعنية من تعليمات واحترازات وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وبين البرنامج أن تسليم مستفيدي الإسكان التنموي الوحدة السكنية سيتم بشكل فردي لكل مستفيد، من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، ضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات المُوصى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.
وأكد البرنامج أن معدل تسليم الوحدات السكنية على مستوى مناطق المملكة لم يشهد تأثيراً يُذكر منذ بداية الجائحة، معزياً ذلك إلى درجة الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات ومن المستفيدين أنفسهم بالخطة التنفيذية وآلياتها.
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.

روابط ذات صلة

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة
إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا
الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات

الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*