سلال غذائية لأكثر من 500 عامل وعاملة بتأهيل الرياض

المناطق - الرياض

نفذ مركزي التأهيل الشامل للإناث بحي القدس وتأهيل الدرعية ودار رعاية المسنات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي ثلاثة مبادرات مجتمعية لأكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من العاملات والسائقين والحراس العاملين داخل تلك الفروع الإيوائية .

اولى تلك المبادرات كانت في تأهيل الإناث بحي القدس واشتملت على توزيع بطاقات تسوق برصيد نقدي على العاملات لقضاء احتياجاتهن الشخصية والغذائية أما المبادرتين الثانية والثالثة والتي كانت بتأهيل الإناث بالدرعية ورعاية المسنات كلٍ على حده فكانت عبارة عن توزيع السلال الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية على الفئات المستهدفة كنوع من الدعم المعنوي لهم للبقاء داخل الفروع الإيوائية ولسد احتياجاتهم خلال هذه الفترة والحد من تنقلهم تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الفروع الايوائية مؤخراً للحفاظ على سلامة المستفيدات من الرعاية والكادر العامل معهم والحد من تفشي انتشار فايروس كورونا الجديد

الجدير بالذكر ان هذه المبادرات تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها الفروع الإيوائية بالتعاون مع بعض الفرق التطوعية ومؤسسات القطاع الخاص للتكاتف والمشاركة في التصدي ومكافحة انتشار هذا الوباء.