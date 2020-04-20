احدث الأخبار

وزراء الصحة في مجموعة العشرين ينسّقون الجهود لمكافحة جائحة كورونا
أبرز المواد
 الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة
أبرز المواد
 إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا
أبرز المواد
 مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات
منطقة الرياض
 الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع عبر الاتصال المرئي انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في محافظتي صامطة والداير بني مالك
منطقة جازان
 سلال غذائية لأكثر من 500 عامل وعاملة بتأهيل الرياض
منطقة الرياض
 “الإسكان التنموي” يخصص 3 آلاف وحدة سكنية إضافية للأسر المستحقة في أنحاء المملكة
أبرز المواد
 سعود بن جاسم آل ثاني: قضية الشيخ طلال ملفقة.. والسلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها
أبرز المواد
 توصيات منظمة الصحة العالمية للمسلمين بخصوص صيام شهر رمضان
أبرز المواد
 الجوف.. اللجنة الفرعية تقف على أماكن سكن العمالة وتنفيذ الاجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 “التقاعد” تحذر من التعامل مع شركات الاستثمار الوهمية
أبرز المواد
وزراء الصحة في مجموعة العشرين ينسّقون الجهود لمكافحة جائحة كورونا

وزراء الصحة في مجموعة العشرين ينسّقون الجهود لمكافحة جائحة كورونا

أبرز المواد
الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

أبرز المواد
إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

أبرز المواد
مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات

مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات

منطقة الرياض

الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات

الملكية الفكرية تنشر التقرير الإحصائي لعام 2019م وارتفاع في معدلات الطلبات
http://almnatiq.net/?p=855418
المناطق - الرياض

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التقرير الإحصائي لمجالات الملكية الفكرية و الذي يستعرض إحصائيات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف في السعودية لعام 2019 م والتي تديرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة.

وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار وتطوير التقنية وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، إذ تعد هذه الاحصائيات مهمة لفهم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.

وأشار التقرير إلى أنه طلبات براءات الاختراع لعام ٢٠١٩م بلغت ٣٦٥١ طلب بزيادة بلغت 7.5٪ عن السنة الماضية وطلبات النماذج الصناعية بلغت 804 طلبات بانخفاض بلغ 12٪ عن السنة الماضية وعدد طلبات العلامات التجارية المودعة بلغت 37669 طلب بزيادة بلغت 18٪ عن السنة الماضية، فيما بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 22480 علامة مسجلة.

يذكر أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على التقرير الإحصائي للملكية الفكرية لعام 2019م عبر الموقع الإلكتروني للهيئة SAIP.GOV.SA أو من خلال حسابتها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحساب الموحد @SAIPKSA .

روابط ذات صلة

وزراء الصحة في مجموعة العشرين ينسّقون الجهود لمكافحة جائحة كورونا

وزراء الصحة في مجموعة العشرين ينسّقون الجهود لمكافحة جائحة كورونا
الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة

الجيش الليبي: “نواجه تركيا والقاعدة” في معركة ترهونة
إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

إنجاز طبي أمريكي قد يفتح الطريق أمام علاج كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*