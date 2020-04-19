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مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات

مبادرة جامعة المجمعة ( تبرع بلا تجمع ) لتغطية احتياجات بنوك الدم تواصل جهودها في ثلاث محافظات
http://almnatiq.net/?p=855421
المناطق - الرياض

في إطار جهود جامعة المجمعة للتكامل مع الجهود الحكومية المعنية بمسؤولية مكافحة فايروس كورونا ، ونظراً للحاجة المستمرة في بنوك الدم للمتبرعين خلال هذه الفترة ، وحيث إن الإجراءات الاحترازية تمنع التجمع لما يسببه من احتمالية نقل العدوى ، فقد أطلقت الجامعة ممثلة في نادي أصدقاء بنك الدم مبادرة تطوعية تحت مسمى: ” تبرع بلا تجمع ” وقد تمثلت هذه المبادرة في تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنوك الدم في المستشفيات الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي ، وذلك من خلال الذهاب إلى المتبرع في مقر سكنه بالوحدة المتنقلة التابعة لنادي أصدقاء بنك الدم ، بهدف معالجة إشكالية التجمعات التي تنشأ عادة من الذهاب إلى مقرات التبرع بالدم الثابتة ، ويسير تنفيذ خطة هذه الحملة على النحو التالي :المرحلة الأولى: تمتد لأسبوعين ، وتشمل مدينة المجمعة ، المرحلة الثانية: تمتد لأسبوع واحد ، وتشمل مدينة تمير ، المرحلة الثالثة: تمتد لأسبوع واحد ، وتشمل محافظة الزلفي ، المرحلة الرابعة : تمتد لأسبوع ، وتشمل محافظة الغاط ، المرحلة الخامسة : تمتد لأسبوع ، وتشمل مدينة حوطة سدير .
انطلاقاً من حرص الجامعة ممثلاً بمركز العمل التطوعي بمرصد المسؤولية الاجتماعية على إتاحة فرص التطوع لجميع مكونات المجتمع فقد التحق بهذه المبادرة في كل مرحلة من مراحلها عدد من المتطوعين من التخصصات الصحية ، وتجد المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التبرع من خلال الدخول على تطبيق دان
‏⁦‪apps.apple.com/sa/app/%D8%AF%…‬⁩
‏⁧كما شارك الجامعة في جهودها خلال مراحل الحملة عدد من الشركاء والرعاة من الجهات الحكومية والأهلية ، منها : مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة ، ومستشفى الزلفي العام ، ومستشفى حوطة سدير ، وجمعية البر الخيرية بتمير ، ومستشفى تمير العام ، ونادي الفيحاء الرياضي ، وشركة معالي الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد المحدودة .
وتقوم آلية طلب التبرع بالدم من خلال استقبال الطلب من تطبيق ” دان ” التابع لنادي أصدقاء بنك الدم ، حيث يتم اختيار أيقونة طلب التبرع بالدم ، ومن ثم التحديد باختيار أيقونة أفراد ، وتسجيل العدد المتوقع للتبرع بالدم ، وتسجيل رقم التواصل ، ويقوم التطبيق بتحديد الموقع الجغرافي على الخريطة ثم إرسال الطلب .
هذا وبلغت أرقام الحملة في مرحلتها الأولى الممتدة لعشرة أيّام ١٧٨ متبرعاً ، و ٢١ متطوعاً خلال مدة ٣٠ ساعة عمل ، وبقي على المبادرة ٢٠ يوماً تمثل ٦٠ ساعة عمل تقريباً .

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