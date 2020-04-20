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إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 720.63 ألف إصابة و 37.2 ألف وفاة

إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 720.63 ألف إصابة و 37.2 ألف وفاة

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إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 720.63 ألف إصابة و 37.2 ألف وفاة

إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 720.63 ألف إصابة و 37.2 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=855435
المناطق - وكالات

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت إحصائيات المراكز اليوم، 1,282 إصابة مؤكدة، و 4,226 حالة وفاة.
ووفقا لهذه الإحصائيات، وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 720,630 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 37,202 حالة وفاة.

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