مدير مغسلة أموات يوضح كيف يتم التعامل مع المتوفين بكورونا

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روى مدير عام مغسلة أموات بمكة يدعى ممدوح الفرحان، تفاصيل عملية تغسيل المتوفي بفيروس كورونا المستجد والإجراءات والتدابير المُتبعة داخل المغسلة.

وأوضح “الفرحان”، أن جـثامين الحالات التي توفيت بـ”كورونا” تأتي في حالة تغليف كامل ومُحكم ومُعقم من قبل المستشفيات،

وأشار إلى أن هناك طاقم تغسيل مُدرب من قبل وزارة الصحة للتعامل مع تلك الوفيات بالتحديد، حيث يقوم أفراده بتغسيل الـجثمان وهم يرتدون الملابس الواقية والكمامات لتجنب نقل العدوى، ومن ثم يجرى نقل الجـثمان بعد تجهيزه بعناية للصلاة عليه ودفنه.

وأضاف: المغسلة تتبع بعد الانتهاء من نقل جـثمان المتوفى إجراءات وقائية خاصة مثل تعقيم المكان بشكل جيد، مؤكدًا أن هناك عمال مُخصصين لأعمال تعقيم المغسلة وأدوات نقل الوفيات من نعوش وغيرها.