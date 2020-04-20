«الداخلية» تبث رسائل توعوية بلغات أجنبية

في إطار جهود وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بثت الوزارة عبر حسابات قطاعاتها الأمنية وحسابات إمارات المناطق حملة توعوية عبارة عن مجموعة من الرسائل والمقاطع بعدة لغات تستهدف الوافدين الأكثر تواجداً في السعودية كالعمالة الهندية والباكستانية والبنغالية .
وجاءت فحوى الرسالة التوعية التي وجهتها «الداخلية» إلى الوافدين كالتالي : ( عند شعورك بأعراض الإصابة بكورونا (ارتفاع حرارة، ضيق تنفس أو كحة) توجّه إلى أقرب مستشفى حكومي أو خاص للعلاج مجانًا.
لا يشترط إحضار الإقامة وليس هناك أي عقوبات على المخالفين للنظام.
1
التعليقات (٠) اضف تعليق