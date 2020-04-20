«الداخلية» تبث رسائل توعوية بلغات أجنبية

المناطق_الرياض

في إطار جهود وزارة الداخلية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بثت الوزارة عبر حسابات قطاعاتها الأمنية وحسابات إمارات المناطق حملة توعوية عبارة عن مجموعة من الرسائل والمقاطع بعدة لغات تستهدف الوافدين الأكثر تواجداً في السعودية كالعمالة الهندية والباكستانية والبنغالية .

وجاءت فحوى الرسالة التوعية التي وجهتها «الداخلية» إلى الوافدين كالتالي : ( عند شعورك بأعراض الإصابة بكورونا (ارتفاع حرارة، ضيق تنفس أو كحة) توجّه إلى أقرب مستشفى حكومي أو خاص للعلاج مجانًا.

‏لا يشترط إحضار الإقامة وليس هناك أي عقوبات على المخالفين للنظام.