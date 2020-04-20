الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.44 %

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.44 %

أبرز المواد
تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد
بخلاف الدول التي تضررت كثيراً..دراسة تؤكد تسجيل الاقتصاد السعودي تراجعاً طفيفا بسبب كورونا

بخلاف الدول التي تضررت كثيراً..دراسة تؤكد تسجيل الاقتصاد السعودي تراجعاً طفيفا بسبب كورونا

أبرز المواد

“النقد الدولي”: النظام المالي السعودي قادر على مواجهة تداعيات كورونا

“النقد الدولي”: النظام المالي السعودي قادر على مواجهة تداعيات كورونا
http://almnatiq.net/?p=855462
المناطق_الرياض

وصف تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، النظام المالي في المملكة بأنه “مهيأ بشكل جيد لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة  كورونا”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن كالين قوله إن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب تلك الآثار.
وأشار إلى أن تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح فرصة لمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتعميقه، خاصة أنها شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس، وأن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تقلل من النشاط الاقتصادي.

روابط ذات صلة

الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.44 %

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.44 %
تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*