“النقد الدولي”: النظام المالي السعودي قادر على مواجهة تداعيات كورونا

وصف تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، النظام المالي في المملكة بأنه “مهيأ بشكل جيد لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن كالين قوله إن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة، وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب تلك الآثار.

وأشار إلى أن تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح فرصة لمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتعميقه، خاصة أنها شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس، وأن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تقلل من النشاط الاقتصادي.