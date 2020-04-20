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هدف يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف

هدف يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف

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أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                

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هدف يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف

هدف يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف
http://almnatiq.net/?p=855465
المناطق_الرياض

 حث صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص إلى سرعة تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا  ‪‪  .(COVID-19)

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال‪‪.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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