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الخام الأمريكي يتراجع إلى ما دون 15 دولاراً مُسجلاً أقل مستوى منذ 21 عاماً

الخام الأمريكي يتراجع إلى ما دون 15 دولاراً مُسجلاً أقل مستوى منذ 21 عاماً
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المناطق_الرياض

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وتراجع خام “نايمكس” الأمريكي أدنى 15 دولاراً، مواصلاً خسائره الحادة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بفعل انخفاض الطلب على الخام تزامناً مع تفشي فيروس “كورونا”.
واتجهت عدة شركات للطاقة نحو خفض استثماراتها الرأسمالية عن العام الجاري، إذ تشير التقديرات إلى أن الطب على الخام انخفض بنحو 30%، كما أن اتفاق “أوبك+” على تنفيذ تخفيضات تاريخية في مستويات الإنتاج لم ينجح في تهدئة مخاوف السوق.
وعلى صعيد التدالاوت، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنحو 3% إلى 27.24 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنحو 18.8% أو 3.43 دولار إلى 14.84 دولار للبرميل، بعدما تراجعت عند 14.47 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ مارس 1999.

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