تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

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تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=855478
المناطق_الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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