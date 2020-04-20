بخلاف الدول التي تضررت كثيراً..دراسة تؤكد تسجيل الاقتصاد السعودي تراجعاً طفيفا بسبب كورونا

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على عكس الكثير من الدول التي ستعاني من انكماش كبير في اقتصادها بسبب تفشي جائحة كورونا، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة تراجعا طفيفا العام الجاري رغم توقف بعض الأعمال وخفض إنتاج النفط بشكل كبير.

وحسب تقرير لشركة “جدوى للاستثمار” شركة سعودية، فإن الناتج المحلي للمملكة سيتقلص بنحو 1.7% عام 2020 نتيجة قرار خفض الإنتاج الفعلي من نحو 11 مليون برميل يوميا الى 8.49 مليون برميل يوميا.

ويعتبر الخفض السعودي أكبر خفض بين الدول المنتجة في إطار الدور الرئيسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار في سوق النفط التي اهتزت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة التراجع الحاد بالطلب العالمي بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء في التقرير أن أكثر القطاعات غير النفطية التي تأثرت بتفشي كورونا هي قطاع الخدمات الاجتماعية الذي سينخفض بنسبة 14.8% وقطاع النقل والمواصلات بنسبة 7.9% وقطاع التجارة بنسبة 5.5% وقطاع الصناعة غير النفطية بنسبة 2%.