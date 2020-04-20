الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

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الهند تسجل 1553 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير؛ بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

ووفق “روسيا اليوم” كان الارتفاع القياسي السابق في الإصابات قد تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.

وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.

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