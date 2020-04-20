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أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                

أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                
http://almnatiq.net/?p=855487
المناطق_الجوف
          ألزمت أمانة منطقة الجوف أصحاب المحلات التجارية بدخول عدد محدد من الزبائن للمحل في الوقت نفسه، وخصصت مساحة 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية بهدف تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي خلال فترة السماح.

وأوضح متحدث  أمانة الجوف عبدالله الماجد. أن أمانة المنطقة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وتسعى دائماً لتثقيف العاملين في المحلات التجارية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع، مطالباً الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة بالمحلات أو المطاعم للتأكد من التزام الجميع بالتوجيهات الوقائية.

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