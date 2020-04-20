اليابان: الاقتصاد العالمي أمام أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

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قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الإثنين، إن تفشي فيروس كورونا جعل الاقتصاد العالمي يواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن وزير الخارجية، قوله: “التأثير في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، سيكون خطيراً للغاية”.

ووفق “روسيا اليوم” تعتزم طوكيو زيادة في حجم إنفاقها على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ ليصل إلى 117.1 تريليون ين؛ ما يعادل 1.09 تريليون دولار.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المصابين في مختلف أنحاء العالم تجاوز 2.4 مليون مصاب، نحو الثلث منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 165 ألف شخص، نحو 41 ألفاً منهم كذلك في الولايات المتحدة.