أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة

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رفع سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل على القرارات التاريخية التي أصدرها مؤخراً والتي تهدف لتحسين آداء القطاع البلدي من خلال آليات تضمن مَنح المزيد من الصلاحيات، ستسهم بإذن الله تعالى في أداء مهام القطاع البلدي بطرق أكثر فاعلية ومرونة.

وأشار الشرعان إلى أن تلك القرارات التاريخية هي امتدادا لتوجهات الدولة حفظها الله والرؤية الوطنية الطموحة 2030 والتي ستحقق بحول الله تعالى تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وخدمة المواطن وتمكينهم من الاستفادة بالخدمات البلدية بشكل أسرع وبجودة أعلى وتجنبهم تكبد عناء السفر لمراجعة الوزارة كما أنها ستسهم بفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في كافة المجالات وتحسين جودة الحياة .

وأوضح الشرعان عن تفاؤله بالاستراتيجية الجديدة التي يقوم ببناؤها معالي الوزير حفظه الله والتي تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع إيرادات القطاع البلدي ، ويزيد معدل الناتج المحلي بإذن الله مؤكدا أن الأمانة سوف تعمل على الاستفادة بتلك القرارات بما يلبي تطلعات مقام الوزارة ومن أمامها القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين ، متمنياً من الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يحقق على أيديهما ما تصبو إليه المملكة العربية السعودية من تطور وتقدم وريادة .