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تسجيل 44 وفاة و4268 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

تسجيل 44 وفاة و4268 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة

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هدف يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف

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أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                

منطقة الجوف

تسجيل 44 وفاة و4268 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

تسجيل 44 وفاة و4268 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
http://almnatiq.net/?p=855503
المناطق - وكالات

سجّلت روسيا اليوم 44 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 405 حالة.
وأفادت السلطات الصحية الروسية بأن البلاد سجّلت 4268 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و121 حالة، فيما تعافى 155 من المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 3446.

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