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مجلس الضمان الصحي يُطلق المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين

مجلس الضمان الصحي يُطلق المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين
http://almnatiq.net/?p=855505
المناطق - الرياض

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي” Minimum Data Set ” بشكل موحد حسب الترميز الطبي المعتمد لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية للقطاع، وتهيئةً للتحول الرقمي، ولمتابعة مؤشرات الأداء، و دعم اتخاذ القرار لتحقيق خدمة صحية قائمة على الجودة والكفاءة.
وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شبَاب بن سعد الغامدي أن هذه المرحلة من مشروع (منصة بيانات قطاع التأمين الصحي) تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي و 6 شركات إدارة مطالبات بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية تم اختيارهم لجاهزية بياناتهم الرقمية ،لافتاً إلى أنه المجلس وضع خطة تنفيذية على عدة مراحل تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسة للمنصة لباقي القطاع و البالغ عددهم أكثر من 4,796 مقدم خدمة.
وأشار إلى أن المجلس قام بتهيئة القطاع حيال إستراتيجيه 2020-2024 وما تتضمنها من أهداف وبرامج ومبادرات مثل ،تطبيق معايير الترميز للبيانات و استخدامها على النحو الأمثل، تعزيز جودة الخدمة الصحية، التكلفة مقابل الجودة والكفاءة، بناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة، وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التأمين الصحي مثل الغرف التجارية و اللجان الصحية وشركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف توسيع مشاركة المعنيين وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة شملت عدة محاور من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الأدنى من البيانات” mds”، هيكلة البيانات وآليات رفعها، مؤشر جودة البيانات، دور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، شرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز و التصنيف وكيفية إستخدامه.

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