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أردوغان يستغل أزمة كورونا وينقل المرتزقة إلى طرابلس ومصراته لتنفيذ مهام إرهابية

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أردوغان يستغل أزمة كورونا وينقل المرتزقة إلى طرابلس ومصراته لتنفيذ مهام إرهابية

أردوغان يستغل أزمة كورونا وينقل المرتزقة إلى طرابلس ومصراته لتنفيذ مهام إرهابية
http://almnatiq.net/?p=855508
المناطق - وكالات

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.
وقال المسماري ـ في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة “العربية” إن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، مشيرا إلى أن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزواره لتنفيذ مهام إرهابية.
وكان البرلمان العربي دعا في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة أمس، الأمم المتحدة إلى “التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح”.

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