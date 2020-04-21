الاتحاد الأوروبي يحتاج مساعدات بقيمة 1.5 تريليون يورو

المناطق - وكالات

أوضح مفوض الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وقال في تصريحات لصحيفة دير شبيغل الألمانية: “قدمت مجموعة اليورو مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل. هذا تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي”.

وأوضح أن تدبير الأموال قد يجري من خلال الميزانية متعددة السنوات التالية للاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعد ثاني مركز لوباء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.