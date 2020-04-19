محافظ أملج يتفقد الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول

أملج - فايز السميري

بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي عدداً من نقاط الضبط الأمني المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة، المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة والمراكز التابعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد أماكن سكن العمال التي قامت بها لجنة مشكلة من المحافظة واطمئن عليهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم والتقيد بالاجرائات الاحترازية التي نفذتها وزارة الصحة.

والتقى ” البازعي ” بمنسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القائمين على تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة مثنياً على الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وتضحياتهم لخدمة الدين والمليك والوطن، وحرصهم بالمحافظة على أمن وسلامة وصحة المجتمع، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم .

ودعا المحافظ الجميع إلى الاستمرار بالتقييد بالتعليمات والتوجيهات تجاه منع التجول والبقاء في المنازل وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .