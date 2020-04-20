أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة

المناطق - الجًوف

كثفت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المنطقة . كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد ان الفرق الميدانية في الامانة والبلديات التابعة نفذت أكثر من ٦١٠٢ جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها إغلاق ٣٠٢ منشأة مخالفة وإشعار وإنذار ٢٧٠ منشأة وإتلاف ومصادرة ٣١١١كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتوزيع اكثر من ٣٠ الف منشورات توعوية .

وبلغت كمية رفع الأنقاض والمخلفات بالمنطقة اكثر من ٧٠ الف متر مكعب ١٣١٨٨ الف اجمالي الآليات والمعدات والحاويات يتم تطهيرها وتعقيمها يوميًا

مؤكدًا ان ذلك يأتي بناء على توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان