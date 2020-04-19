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أمانة الشرقية تتلف 25 طن عجين فاسد وطن لحوم مخزنة مجهولة المصدر ضمن الجولات الرقابية

أمانة الشرقية تتلف 25 طن عجين فاسد وطن لحوم مخزنة مجهولة المصدر ضمن الجولات الرقابية

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أمانة الشرقية تتلف 25 طن عجين فاسد وطن لحوم مخزنة مجهولة المصدر ضمن الجولات الرقابية

أمانة الشرقية تتلف 25 طن عجين فاسد وطن لحوم مخزنة مجهولة المصدر ضمن الجولات الرقابية
http://almnatiq.net/?p=855563
الدمام - المناطق

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية معمل مخالف أثناء مزاولته نشاط المخابز؛ لتحضير عجين السمبوسة والحلويات، والذي يفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم مداهمة المعمل من قبل الفرق الرقابية في بلدية غرب الدمام بالتعاون مع الضبط الاداري بشرطة المنطقة الشرقية، وتم اتلاف 25 طناً من العجين، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في كافة المحلات الغذائية، لضمان سلامة الغذاء للمواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن المعمل لم يحصل على التراخيص اللازمة، كما تقوم بإدارته عمالة وافدة، في تحضير عجين السمبوسة والحلويات؛ استعداداً لتوزيعها في منافذ البيع.

من جهة ثانية قال المهندس فيصل القحطاني أن البلدية كانت قد أغلقت مطعم، تم إتلاف طن من اللحوم المخزنة لديه وهي مجهولة المصدر، إضافة الى أن المطعم يقوم باستقبال الزبائن وبيعه عليهم.

وأبان المهندس القحطاني أن البلدية تمكنت من رصد المطعم الذي يقوم بتخزين الخضروات والفواكه بمستودع جانبي من المطعم، ومن ثم فرزها وبيعها للمستفيدين دون مراعاة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى استقبال الزبائن داخل المطعم، والذي يعد مخالفة صريحة لاشتراطات فتح ومزاولة الأنشطة خلال فترة منع التجول، كما تم إغلاق المطعم وإتلاف الكمية المصادرة واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقال المهندس فيصل القحطاني أنه وضمن الجولات الرقابية أيضا تمكنت البلدية من ضبط مستودع مخالف، يقوم بتخزين الأطعمة والخضار ولحوم مجهولة المصدر.

منوّهاً بأن إدارة صحة البيئة ومن خلال الجولات المكثفة على مراكز بيع الأغذية، تمكنت من رصد مركز تموينات يستخدم مستودع داخلي؛ لتخزين ‏الخضروات والفواكه في بيئة تفتقر فيها الاشتراطات الصحية، وكذلك وجود ملحمة داخلية لتقطيع اللحوم مجهولة المصدر، ومن ثم توزيعها على مراكز التسوق، في حين صادرت البلدية جميع المواد الغذائية المضبوطة والتي تقدر بطن من المضبوطات داخل المستودع وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات بحق المخالف.

وأشار إلى أن هذه الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات المستمرة التفتيشية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على المستودعات والمعامل ومنافذ البيع؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب القحطاني بأن البلدية لن تتهاون مع مخالفي أنظمة واشتراطات البلدية، خصوصاً فيما يخص سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، داعياً الجميع للإبلاغ فوراً عن المخالفات التي يتم رصدها من خلال مركز 940.

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