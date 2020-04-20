جامعة الملك عبد العزيز تعتمد فصل صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي

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اعتمدت جامعة الملك عبدالعزيز فصل دراسي صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي 1441هـ نظراً لحاجة الطلاب والطالبات لاستكمال متطلبات تخرجهم ومساندتهم في مختلف البرامج .

وبين عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عابد بن عبدالله المشايخي أن العمادة قد أتاحت التسجيل المبكر للطلبة في الفصل الصيفي ولغت نسبة انتهاء عمليات التسجيل حوالي 75% لطلبة الانتظام ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بعد انتهاء الفصل الدراسي عن مواعيد استكمال التسجيل لمن لم تستكمل جداولهم في التسجيل المبكر وفق الشعب التي توفرها الكليات لطلبتها .

وأفاد أن بداية الفصل الصيفي ستكون -بمشيئة الله- يوم الأحد الثامن من شهر شوال المقبل ، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً .