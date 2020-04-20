طالبة من الطائف تحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة أشبال ريالي

عادل الزهراني- الطائف

فازت طالبة من الطائف بالمركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة أشبال ريالي للوعي المالي ، وتخطيها لأكثر من 50 ألف مشترك ومشتركة في المسابقة، على المستوى الوطني ، حيث تمكنت الطالبة جمانه المالكي من الابتدائية الثانية والخمسين من تحقيق المركز الثالث في هذه المسابقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما ، وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذا الإنجاز الجديد والذي يضاف إلى ما حققه تعليم الطائف من إنجازات سابقة ، مقدما التهنئة للطالبة المالكي على ما حققته من مركز متقدم في هذه المسابقة . ومقدما شكره وتقديره لأسرة الطالبة ومدرستها ومكتب التعليم التابعة له المدرسة على الدعم والتحفيز لتحقيق أفضل النتائج ، كما قدم شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزيه الحارثي وزميلاتها مشرفات النشاط على البذل والعطاء وتوفير كافة الظروف الملائمة للطالبات لخوض هذه المنافسة وتحقيق مركز متقدم . متمنياً للجميع المزيد من التميز والإبداع .

يذكر أن برنامج ريالي والذي ينظمه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم يهدف لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة و تعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة, وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة..