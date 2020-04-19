أمير منطقة القصيم يدشن الموقع الالكتروني لمبادرة ” نهر العطاء “

المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بمقر الإمارة الموقع الالكتروني لمبادرة نهر العطاء ( https://nahralataa.ecloud.sa/login ) , للتبرع ودعم المتضررين من جائحة كورونا ، الذي تم تطويره من قبل شركة “علم” الرائدة في الابتكار وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات التقنية , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين عام لجنة الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني.

واستمع سموه لشرح من أمين عام لجنة الاستثمار بالمنطقة عن تفاصيل الموقع الهادف إلى إيجاد عمل مؤسسي للمتبرعين في حملة نهر العطاء , من خلال متابعة واشراف مباشر من قبل إمارة المنطقة , لمد يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة خلال فترة منع التجول التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وبين العريني أن الموقع يسهم في استقبال التبرعات وبشكل تقني بالتنسيق مع لجنة الاستقبال الإلكتروني للطلبات وتكليف جمعيات رسمية لتوزيعه على المستفيدين , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتشجيعه للمبادرة ومتابعة مختلف الأعمال القائمة والمنفذة لخدمة المتضررين من جائحة كورونا بالمنطقة.

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية الاهتمام بجميع المتضررين في الفترة الحالية من الأسر غير المقتدرة وأصحاب الاعمال الميدانية الصغيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة , مؤكداً أن الدولة – رعاه الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ قدمت وتقدم كل غال ونفيس لمواجهة هذه الجائحة والحفاظ على الوطن وصحة المواطنين والمقيمين فيه .

وقال سموه :” إن هذا الموقع لمبادرة نهر العطاء يأتي تعزيزاً لتفعيل الدور الاجتماعي في ظل هذه الازمة التي تدعو إلى التعاون والتكاتف مع المتضررين ” . سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.