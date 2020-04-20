تجارة مكة المكرمة تنفذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي، 2176 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة مكة المكرمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 322 مخالفة، 21 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات التفتيشية مكة المكرمة، محافظة جدة، محافظة الطائف، محافظة القنفذة، محافظة رابغ، ومحافظة رنية.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.