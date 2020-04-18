نائب أمير نجران يطلع على تقرير الشؤون الصحية بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على شعبها.

جاء ذلك عقب اطلاع سموه على تقرير لأعمال المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران خلال الفترة الماضية، الذي اشتمل على منصات الأمراض المعدية وتوزيعها حسب الفئات العمرية، وكذلك منصات الإمدادات والتموين للمستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الحالات التي تم الكشف عليها في نقاط الفرز الميداني على مداخل المنطقة.

وأشاد الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يبذلها منسوبو صحة نجران، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وأن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة وشعبها النبيل.