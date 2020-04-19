احدث الأخبار

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات
منطقة جازان
 نائب أمير نجران يطلع على تقرير الشؤون الصحية بالمنطقة
منطقة نجران
 نادي الصقور السعودي يعلن عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة
أبرز المواد
 تجارة مكة المكرمة تنفذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة القصيم يدشن الموقع الالكتروني لمبادرة ” نهر العطاء “
منطقة القصيم
 طالبة من الطائف تحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة أشبال ريالي
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الملك عبد العزيز تعتمد فصل صيفي عن بعد للعام الجامعي الحالي
أبرز المواد
 هونج كونج تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تتلف 25 طن عجين فاسد وطن لحوم مخزنة مجهولة المصدر ضمن الجولات الرقابية
المنطقة الشرقية
 أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة
منطقة الجوف
 محافظ أملج يتفقد الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول
منطقة تبوك
 البرلمان الأوروبي: دفاعات أوروبا ضد فيروس كورونا توازي دفاعات أضعف البلدان
أبرز المواد
مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات

منطقة جازان
نائب أمير نجران يطلع على تقرير الشؤون الصحية بالمنطقة

نائب أمير نجران يطلع على تقرير الشؤون الصحية بالمنطقة

منطقة نجران
نادي الصقور السعودي يعلن عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة

نادي الصقور السعودي يعلن عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة

أبرز المواد
تجارة مكة المكرمة تنفذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

تجارة مكة المكرمة تنفذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

منطقة مكة المكرمة

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات
http://almnatiq.net/?p=855596
جازان - فضة عطيف

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقعة على المنطقة من هطول امطار رعدية تصحب بزخات من البرد وفقاً للتوقعات لهذا اليوم.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية  على الارواح والممتلكات.
وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة  على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها  الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان  ان الدفاع المدني بجازان يعمل على متابعة تلك التغيرات  المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على  تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كا فة المخاطر  من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع عبر الاتصال المرئي انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في محافظتي صامطة والداير بني مالك

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتابع عبر الاتصال المرئي انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في محافظتي صامطة والداير بني مالك
نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة

نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة
جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة (فيديو)

جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*