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أمانة الشرقية تتلف 11 طن مواد غذائية فاسدة ولحوم وخضروات من مستودع مخالف تستخدمه عمالة وافدة

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أمانة الشرقية تتلف 11 طن مواد غذائية فاسدة ولحوم وخضروات من مستودع مخالف تستخدمه عمالة وافدة

أمانة الشرقية تتلف 11 طن مواد غذائية فاسدة ولحوم وخضروات من مستودع مخالف تستخدمه عمالة وافدة
http://almnatiq.net/?p=855619
المناطق - الدمام

استمرارا لجهود أمانة المنطقة الشرقية التفتيشية على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية  عززت الأمانة جولاتها الرقابية التفتيشية على الأسواق والمحال الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية والاشتراطات البلدية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين، حيث ضبطت الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة وبلدية غرب الدمام بالتعاون مع الضبط الاداري بشرطة الدمام مستودع مخالف في صناعية دلة بغرب الدمام، يحتوي على 11 طن من المواد الغذائية، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على المحلات والأسواق الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة وبلدية غرب الدمام تمكنوا من ضبط مستودع للمواد الغذائية تديره عمالة مخالفة تقوم بتجهيز الخضار والفواكه مجهولة المصدر لإعدادها للتسويق بطرق غير نظامية، وكذلك وجود لحوم مجمدة وأسماك ومواد غذائية أخرى دون مراعاة للاشتراطات الصحية، وكذلك دون الأخذ بالاحتياطات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم على الفور جرد وإتلاف 8 طن من اللحوم والأسماك و 3 طن من الخضار و مواد غذائية أخرى، وذلك إلى جانب إغلاق الموقع وإحالة العمالة للجهات المختصة لتطبيق الاجراءات الرسمية بحقهم.

وشدد الصفيان على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، حيث تم استدعاء مالك المستودع لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإحالة العمالة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، داعيا جميع المواطنين الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز 940 .

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