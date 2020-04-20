أمانة الشرقية تفتتح السوق “المؤقت ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد 26/08/1441هـ، السوق المؤقتة للخضار والفواكه في مدينة سيهات بمحافظة القطيف، وذلك بعد أن قامت بلدية محافظة القطيف بتهيئته على مساحة 2000 متر مربع، على طريق الخليج، والذي يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وهو أحد الأسواق التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمارة المنطقة الشرقية، لتخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية، وبمتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة الى السماح لمنافذ البيع الغذائية الصغيرة لمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه داخل الأحياء التي لا يوجد فيها أسواق كبيرة خدمة لأهالي هذه الأحياء، وضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أمانة المنطقة الشرقية لمواجهة جائحة “كورونا” للحفاظ على السلامة العامة وتخفيف حدة الازدحام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية قامت بتجهيز الموقع بتركيب خيمة مكيفة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرا الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان مدينتي عنك وسيهات، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، كما تقوم البلدية وضمن الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من فايروس كورونا الجديد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة عند دخول السوق، كما قامت البلدية بتنظيم 56 مبسطا والعمل على وضع خطة لدخول المركبات وخروجها، وذلك حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من وتلافياً للزحام.

ولفت الى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس “كورونا ” وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.