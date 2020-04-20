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“البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل

“البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل

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“البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل

“البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل
http://almnatiq.net/?p=855634

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول، وذلك عبر التواصل مع البريد الإلكتروني [email protected] ، وإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح.
وحثت “البيئة” الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحلات بيع المدخلات (أسمدة وبذور ومبيدات)، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة (لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء)، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.

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