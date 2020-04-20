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أمانة الشرقية تُطلق حملة توعوية وتحذيرات تُعنى بالذبائح

أمانة الشرقية تُطلق حملة توعوية وتحذيرات تُعنى بالذبائح
http://almnatiq.net/?p=855642
المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة توعوية تحت شعار ” معاً لصحة أفضل “، تضمّنت تحذيرات صحية تُعنى بالذبائح، وذلك نظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكثرة الطلب على اللحوم، والتي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمان وكافة البلديات.

و أكّد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة تسعى سعياً دؤوباً لحماية المواطن والمقيم، وهي تُمثّل العين الساهرة على راحة وسلامة الجميع، منوّهاً بدوره إلى أن الحملة تضمّنت تحذيرات توعوية تُعنى ببعض التغيرات الحيوية على الذبائح التي يُفترض مراقبتها، وإضافةً على ذلك حكمها.

وأشار الصفيان إلى أن الفشل الكلوي بالذبيحة وتغير لون النسيج الكلوي، أو التهاب التامور وتحول النسيج الدهني إلى هلامي ( القلب )، أو الالتهاب الشديد بمفاصلها، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في القلب، أو اتّضاح إصابتها بـ جدري الأغنام، أو حقن حديث بالدوية، أو ظهور حويصلة الدودة الشريطية في الحجاب الحاجز، أو ظهور هزال عام وتكون الأنسجة الجيلاتينية، أو إصابتها بنزيف غير تام وحمى،  يُصبِح الحكم في حال ظهور أحد هذه الحالات أو بعضها عليها ” إعدام كلي للذبيحة “.

و نوّه الصفيان بأن ظهور كدمة شديدة بفخذ الذبيحة يستدعي الإعدام الجزئي للفخذ، أما في حال التهاب الغشاء البلوري فيُصبح الحكم إعدام جزئي للأجزاء المُصابة، وفيما لو ظهر كيس مائي في أي جزء في الذبيحة يُمكن إعدام جزء العضو المصاب، وعند ظهور خراجات الكبد أو بؤر نخرية أو الديدان الكبدية فيها يلزم الإعدام الكلي للكبد، وما إن تتضح الدودة الشريطية يُصبح الحكم إعدام جزئي للأمعاء.

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