محلات بيع الغاز بالوجه تلتزم بالإجراءات الوقائية

المناطق - تبوك

التزمت محلات بيع أنابيب الغاز بمحافظة الوجه بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلدية في الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات وتنظيف الإسطوانات قبل تسليمها للمستهلك لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وبين عدد من أصحاب تلك المحلات حرصهم على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العاملين لدى هذه المحال لضمان تقيدهم التام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظاً على الصحة العامة.

فيما تواصل بلدية الوجه الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات والتأكد من تنظيف أنابيب الغاز قبل بيعها للمستهلكين .