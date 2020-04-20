احدث الأخبار

أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 نقاط الفرز البصري بالحدود الشمالية تواصل أعمالها بمداخل شعبة نصاب
منطقة الحدود الشمالية
 المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا
منطقة الجوف
 محلات بيع الغاز بالوجه تلتزم بالإجراءات الوقائية
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تُطلق حملة توعوية وتحذيرات تُعنى بالذبائح
المنطقة الشرقية
 صافولا تدشن حملة ” #التزامنا_واجبنا ” وتطلق (3) مبادرات وطنية
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتتح السوق “المؤقت ” للخضار والفواكه في سيهات بمحافظة القطيف
المنطقة الشرقية
أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع

أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

المنطقة الشرقية
تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي

منطقة الحدود الشمالية

المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا

المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا
http://almnatiq.net/?p=855648
الجوف - محمد الحسن

قدمت مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من  49 مبادرة، تهدف إلى دعم جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات التعليم الأهلي بالمنطقة، واستشعارها بأهمية المشاركة والمبادرة بالوقوف لتخطي جائحة كورونا، وتقديم جزء بسيط لهذا الوطن المعطاء.
ومن أبرز المبادرات التي ساهم بها مجموعة من ملاك ومالكات مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية، تقديم بعض مباني المدرسية وحافلاتها تحت تصرف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، وإعلان بعض المدارس عن تخفيض في نسبة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، والتفاعل مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “لا تهدرها”، وتصميم العديد من البروشورات ومقاطع الفيديو والنشرات التوعوية التي تبرز جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى مساهمة بعض المدارس بتعقيم المباني المدرسية، ومشاركة كشافة بعض المدارس الأهلية في توزيع الكمامات والمعقمات على المواطنين والمقيمين، والتبرع  بمبالغ مالية لدعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف  “كلنا أهل” لدعم الأسر المحتاجة في جائحة فيروس كورونا، وقسائم شرائية للأسر المتضررة، ومساهمة طلاب وطالبات التعليم الأهلي في أعمال صوتية ومرئية لدعم جهود الوطن في هذه الجائحة.
وأوضح  مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذ راجح بن مسعد الفهيقي أن المبادرات التي أطلقها ملاك ومالكات مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية، دليل على الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، وشراكة حقيقية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للقيام بدورهم على أكمل وجه، لتخطي هذه الجائحة والمحافظة على استمرار العملية التعليمية، وإبراز ومساندة جهود الدولة في هذا الجانب.
وقدم الفهيقي شكره لجهود كافة مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية  بالمنطقة منذ بدء تعليق الدراسة واستمرار العملية التعليمية عن بعد، ودعمهم لجهود الدولة حفظها الله في مواجهة فيروس كورونا .

روابط ذات صلة

أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة

أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة
أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة

أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة
أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                

أمانة الجوف : 10 أمتار لكل شخص داخل المحلات التجارية                                                                

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*