المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا

قدمت مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 49 مبادرة، تهدف إلى دعم جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات التعليم الأهلي بالمنطقة، واستشعارها بأهمية المشاركة والمبادرة بالوقوف لتخطي جائحة كورونا، وتقديم جزء بسيط لهذا الوطن المعطاء.

ومن أبرز المبادرات التي ساهم بها مجموعة من ملاك ومالكات مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية، تقديم بعض مباني المدرسية وحافلاتها تحت تصرف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، وإعلان بعض المدارس عن تخفيض في نسبة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، والتفاعل مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “لا تهدرها”، وتصميم العديد من البروشورات ومقاطع الفيديو والنشرات التوعوية التي تبرز جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى مساهمة بعض المدارس بتعقيم المباني المدرسية، ومشاركة كشافة بعض المدارس الأهلية في توزيع الكمامات والمعقمات على المواطنين والمقيمين، والتبرع بمبالغ مالية لدعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “كلنا أهل” لدعم الأسر المحتاجة في جائحة فيروس كورونا، وقسائم شرائية للأسر المتضررة، ومساهمة طلاب وطالبات التعليم الأهلي في أعمال صوتية ومرئية لدعم جهود الوطن في هذه الجائحة.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذ راجح بن مسعد الفهيقي أن المبادرات التي أطلقها ملاك ومالكات مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية، دليل على الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، وشراكة حقيقية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للقيام بدورهم على أكمل وجه، لتخطي هذه الجائحة والمحافظة على استمرار العملية التعليمية، وإبراز ومساندة جهود الدولة في هذا الجانب.

وقدم الفهيقي شكره لجهود كافة مدارس التعليم الأهلي والمدارس العالمية بالمنطقة منذ بدء تعليق الدراسة واستمرار العملية التعليمية عن بعد، ودعمهم لجهود الدولة حفظها الله في مواجهة فيروس كورونا .