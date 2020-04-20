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أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي

منطقة الحدود الشمالية
جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة

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أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=855662
المناطق - عرعر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وفي مستهل اللقاء رحب سموه؛ بمعالي الوزراء، مشيداً بالجهود والأعمال التي حققتها الوزارات في التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها وفق المعايير القياسية للتصدي للأوبئة وتداعياتها.
وتناول الحديث تطورات الوضع لفيروس كورونا الجديد “كوفيد19” وجاهزية جميع المنشآت الصحية في المنطقة للتعامل مع أي تطورات محتملة، وتكامل جهود القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة لمنع انتشار العدوى والتعامل مع الحالات المصابة والحالات المخالطة.
كما ناقش تلبية احتياجات المنطقة من خلال تطبيق مبادرات ومشاريع الوزارت الثلاث وفق رؤية المملكة 2030 في الظروف العادية ووفق القرارات والإجراءات الاحترازية في ظرف التصدي لجائحة كورونا.
وبحث اللقاء جهود مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية احتياجات المنطقة لاسيما في ظروف الحظر الجزئي ومتطلبات تحقيق التباعد الاجتماعي.
واستعرض اللقاء الإجراءات البلدية الحالية والمستقبلية في المنطقة وإجراءات عزل العمالة وتوعيتهم، وأعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراقبة العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات ولتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.
وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء وفق إجراءات دقيقة وقرارات حازمة وسياسات صارمة جعلت الإنسان محور اهتمامها لينعم المواطن والمقيم بالأمن والاستقرار وأسباب السلامة ووفرة أسباب الحياة الكريمة الآمنة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية.
شارك في اللقاء المدير العام للشؤون الصحية عبدالله العازمي ، وأمين المنطقة المهندس شمام الشمري والمدير العام لفرع التجارة في المنطقة أحمد الفايز .

 

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