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أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

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أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر
http://almnatiq.net/?p=855670
المناطق - الدمام

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 55% من مشروع سفلتة شوارع حي الشراع بالعزيزية والذي تنفذه بلدية محافظة الخبر، فيما يتواصل العمل وفق الخطة الزمنية لاستكمال الجزء المتبقي منه، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن العمل في المرحلتين الأولى والثانية مستمر حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 55% والتي تتضمن المرحلة الأولى سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع ( أ ) بحي الشراع وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري، فيما تتضمن المرحلة الثانية سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع، إضافة الى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع ( ب ).

وأوضح المهندس سلطان الزايدي أن مشروع سفلتة حي الشراع يندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية في أحياء جنوب الخبر خاصة العزيزية، وذلك حسب الاعتمادات المالية المعتمدة، وتزويد تلك الأحياء بكافة الخدمات التي تمثل نقلة نوعية تعكس الأعمال التطويرية التي تتبع استراتيجية أمانة الشرقية وحرصها البالغ على التحسين والتطوير والوصول بها الى الأفضل لخدمة المواطن والمقيم لمواكبة النهضة العمرانية ومتطلبات التطور، وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي  .

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