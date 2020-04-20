احدث الأخبار

السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 نقاط الفرز البصري بالحدود الشمالية تواصل أعمالها بمداخل شعبة نصاب
منطقة الحدود الشمالية
 المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا
منطقة الجوف
 محلات بيع الغاز بالوجه تلتزم بالإجراءات الوقائية
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تُطلق حملة توعوية وتحذيرات تُعنى بالذبائح
المنطقة الشرقية
 صافولا تدشن حملة ” #التزامنا_واجبنا ” وتطلق (3) مبادرات وطنية
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل
أبرز المواد
السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

أبرز المواد
أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع

أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر

المنطقة الشرقية
تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

أبرز المواد

السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=855680
المناطق - واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية”، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجاءت المبادرة لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ والعمل قائم لتحويلها إلى سلال تشتمل على إفطار صائم توزع على المستحقين.
وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة “بِرّاً بمكة” التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة “خير المدينة” التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.
مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دشنت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات انطلاقاً من دورها الاجتماعي والانساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

روابط ذات صلة

أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع

أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع
تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”
صافولا تدشن حملة ” #التزامنا_واجبنا ” وتطلق (3) مبادرات وطنية

صافولا تدشن حملة ” #التزامنا_واجبنا ” وتطلق (3) مبادرات وطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*